BPOLI-KA: Randale im Zug - Waldhof-Fans beschädigen massiv Bahn

Mannheim (ots)

Am gestrigen Sonntag randalierten Anhänger des SV Waldhof Mannheim auf der Rückfahrt vom Auswärtsspiel in Homburg in einem zusätzlich bereitgestellten Zug. Zunächst warfen die Reisenden auf der Durchfahrt im Bahnhof Kaiserslautern mehrere Flaschen und Dosen aus dem fahrenden Zug. Weiterhin betätigte ein bislang Unbekannter die Notbremse. In einem Wagen wurden die Deckenverkleidung und eine Scheibe eingeschlagen sowie zahlreiche Kopfstützen abgerissen, Müllbehälter abgetreten und eine Sitzbank demontiert und aus dem fahrenden Zug auf den Bahndamm geworfen. Mitreisende Zivilbeamte der Bundespolizei konnten zwei Beschuldigte auf frischer Tat stellen und weitere Beschädigungen vermeiden. Bei der Durchführung der anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurden diese von den Tatverdächtigen und sich solidarisierenden Mitreisenden bedroht. Neben weiteren massiven Verunreinigungen des gesamten Zuges, wurde ebenso das Fehlen eines Feuerlöschers festgestellt.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen bzgl. des Missbrauchs von Notrufen, Sachbeschädigung, Diebstahl sowie mehreren Bedrohungen aufgenommen. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

