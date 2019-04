Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Linnich (ots)

Zwei leichtverletzte Autofahrer und Sachschaden in Höhe von circa 10000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich Montagmittag ereignete.

Gegen 13:15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Heinsberg die L 226 aus Richtung Hottorf kommend in Fahrtrichtung Gevenich. In Höhe der Einmündung mit der L 366 wollte er in selbige nach links abbiegen. Nach eigenen Angaben registrierte er einen entgegenkommenden Lkw, der vor ihm nach rechts auf die L 366 abbog. Er leitete seinen eigenen Abbiegevorgang ein, ohne einen hinter dem Lkw weiter geradeaus fahrenden Pkw zu bemerken. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 26-Jährige sowie die 41-jährige Linnicherin aus dem entgegenkommenden Wagen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden mit RTW in umliegende Krankenhäuser gebracht, die sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Beide Pkw mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Linnich kümmerte sich an der Unfallstelle um ausgelaufene Betriebsmittel.

