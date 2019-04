Polizei Düren

POL-DN: Zahlreiche Pkw beschädigt

Düren (ots)

Insgesamt sieben Pkw waren am vergangenen Wochenende Ziel blinder Zerstörungswut. An allen Fahrzeugen wurde der Lack zerkratzt.

Zwischen Freitagabend (12.04.2019) und Samstagvormittag (13.04.2019) beschädigte ein oder mehrere bislang Unbekannte die Pkw. Diese parkten in der Straße Am Pletzerturm (ein Fahrzeug), in der Ursulinenstraße (drei Fahrzeuge) und in der Van-der Giese-Straße (drei Fahrzeuge). Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Hinweise zu dem oder den Verursachern der Sachbeschädigungen oder zu entsprechenden verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Polizei Düren

