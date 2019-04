Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Entenfamilie löst schweren Unfall aus

Jockgrim (ots)

Jockgrim: Am 12.04.2019 befuhren um 10:00 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer die B9 von Germersheim in Richtung Karlsruhe. Im Bereich der Anschlussstelle Kieswerk überquerte eine Entenfamilie die Fahrbahn, weshalb zwei noch unbekannte Verkehrsteilnehmer bis zum Stillstand abbremsten. Die nachfolgenden Fahrzeuge erkannten die Situation zu spät und mussten eine Gefahrenbremsung durchführen. Ein PKW Fahrer versuchte den stehenden Fahrzeugen nach rechts auszuweichen und kollidierte hierbei mit einem daneben fahrenden LKW. Durch den Zusammenstoß wurde der VW Golf über die Fahrbahnen geschleudert und kollidierte mit einem weiteren PKW. Durch das Unfallgeschehen wurde der VW Golf Fahrer schwer verletzt. Für die Bergung der Fahrzeuge musste die B9 für die Dauer von einer Stunde voll gesperrt werden. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Wörth melden. Wir suchen in diesem Zusammenhang nach einem vermutlich schwarzen Audi A1.

