Polizei Düren

POL-DN: Zwei versuchte Geschäftseinbrüche

Niederzier (ots)

Zerstörte Scheiben stellten Verantwortliche zweier Geschäfte am Montagmorgen im Gewerbegebiet Rurbenden fest. In beiden Fällen gelang es dem oder den Tätern nicht, in die Räumlichkeiten einzudringen.

Zwischen Samstagabend (13.04.2019) und Montagmorgen (15.04.2019) versuchten demnach Unbekannte durch einwerfen von Scheiben in einen Verbrauchermarkt in der Industriestraße und in der Straße Rurbenden einzudringen. In beiden Fällen wurden die Geschäftsräume jedoch nicht betreten, sodass es beim Sachschaden blieb.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell