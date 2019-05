Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Fußgängerin angefahren und abgehauen

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, wurde eine 68-jährige Fußgängerin auf dem Markplatz in Lage in der Nähe des Brunnens von einem Fahrradfahrer von hinten angefahren und stürzte. Der Lagenserin wurde durch zwei Passantinnen aufgeholfen, sie erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Der Radfahrer entschuldigte sich kurz und fuhr dann weiter in Rtg. Bergstraße. Er kann nicht näher beschrieben werden, auffällig war jedoch, dass es sich bei dem Rad um ein sog. "Liegefahrrad" handelte. Die beiden Helferinnen, mögliche Zeugen und natürlich auch der Radfahrer werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Lage unter 05232-95950 oder beim Verkehrskommissariat Lippe unter 05231-6090 zu melden.

