Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruchsversuch

Lippe (ots)

Am Freitagmittag versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Doppelhaushälfte in der Straße Klüter Heide einzudringen. Der Täter hatte versucht, mit einem Stein die doppelt verglaste Terrassentür einzuschlagen, was letztlich nicht gelang. Als die Bewohner des Hauses nach Hause kamen, bemerkten sie eine männliche Person, welche ihre Hofeinfahrt verließ. Bei dieser Person dürfte es sich wohl um den Einbrecher gehandelt haben. Dieser wird wie folgt beschrieben: ca. 25-35 Jahre alt; ca. 170-175 cm groß; kurzgeschorene helle Haare; sportlich schlanke Figur; spitze Nase. Bekleidet war er mit einer hellen, evtl. weißen Jacke und einer dunklen, vermutlich Jogginghose. Augenscheinlich war der Täter osteuropäischer Herkunft. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

