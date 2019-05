Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Spinatdiebstähle

Lippe (ots)

Am vergangenen Donnerstag und Freitag kam es zu mehreren polizeilichen Einsätzen auf einem Acker an der Ostwestfalenstraße in der Nähe des sog. Liemer Kreisels. Mehrere Täter "ernteten" hier eigenmächtig den auf dem Acker angebauten Spinat. Sie konnten jeweils durch die hinzugerufene Polizei angetroffen und überprüft werden. Sie erwartet nun allesamt ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

