Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Junge Frau ausgeraubt

Lippe (ots)

Am Freitagabend, gegen 21.20 Uhr, wurde eine 29-jährige in Spork-Eichholz Opfer eines Raubdeliktes. Die Detmolderin befand sich zur Tatzeit auf einem schmalen Fußweg in der Straße "Auf dem Helpup" und ging in Richtung Plögerkamp / Hornsche Straße. Ihr entgegen kam ein Fahrradfahrer, welcher zunächst anhielt und abstieg. Er forderte sodann unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Handtasche und des angelegten Schmucks. Nach Erhalt der Beute flüchtete er auf seinem Fahrrad wieder in Richtung Hornsche Straße. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 25-35 Jahre alt und 180-185cm groß; schlacksige, dürre Statur; glattrasiertes Gesicht; evtl. südländischer Herkunft; akzentfrei deutsch sprechend. Bekleidet war der Täter mit einer dunklen Bomberjacke und auffallend orangefarbenen Sportschuhen. Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell