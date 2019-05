Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Etwas Licht im Dunkel.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen hat sich in der Nähe des "Real-Marktes" an der Klingenbergstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein 50-jähriger Mann aus Detmold schwere Verletzungen zuzog (Wir berichteten bereits). Mittlerweile haben sich Zeugen gemeldet, die etwas Licht in die Ermittlungen zum Unfallhergang gebracht haben. Gegen 11:45 Uhr befuhr der 50-Jährige mit seinem Fahrrad den Bereich des Fußgängerweges (Zebrastreifen) auf dem Kundenparkplatz des "Real-Marktes". Als sich ihm auf einer der PKW-Durchfahrten ein dunkler Kleinwagen näherte, erschrak der Mann offenbar und bremste sein Rad stark ab. Dabei stürzte er über den Lenker auf den Asphalt. Der Detmolder verletzte sich so schwer, dass er intensivmedizinisch betreut werden musste. Die Fahrerin des dunklen PKW wird gebeten, sich als Zeugin des Verkehrsunfalls zur Verfügung zu stellen. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 05231 / 6090 beim Verkehrskommissariat in Detmold.

