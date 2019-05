POL-LIP: Detmold. Einbruch in Praxisräume.

Polizei Lippe

Den Maifeiertag nutzen unbekannte Täter, um in Praxisräume in der Detmolder Innenstadt einzudringen. Aus einem Gebäude in der Bismarckstraße entwendeten sie unter anderem einen Flachbildschirm aus dem Wartebereich. Wem in der Zeit von Dienstag, 30.04.2019, bis Donnerstag, 02.05.2019, in dem Zusammenhang etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, wird gebeten sich bei dem zuständigen Kriminalkommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 zu melden.

