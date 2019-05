Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Dieb zückt Waffe.

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 4 Uhr, wurde die Polizei Detmold über eine verdächtige Person informiert, die sich in den Gärten der Siedlung in der Hindenburgstraße herumtreibt. Der Täter war bereits in einen unverschlossenen Schuppen eingedrungen und hat daraus ein Longboard gestohlen. Der 18-Jährige Eigentümer des Longboards machte sich auf die Suche und traf auf Höhe der Hausnummer 45 auf den unbekannten Dieb. Dieser bedrohte ihn nach Ansprache mit einer Pistole, ließ das Board dann jedoch fallen und flüchtete in unbekannte Richtung. Der dunkel gekleidete Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 23 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke bis magere Statur, Bartträger. Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Wer Angaben zu der gesuchten Person machen kann oder wem in dem genannten Zeitraum verdächtige Dinge aufgefallen sind, wird gebeten sich bei der Kripo in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 zu melden.

