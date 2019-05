Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Werkzeuge und Diesel gestohlen.

Lippe (ots)

Von einer Baustelle in der Memelstraße stahlen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag diverse Werkzeuge im Gesamtwert von zirka 1.600 Euro. Die Täter knackten das Schloss eines Containers und stahlen daraus neben Dieseltreibstoff einen Winkelschleifer sowie ein Standrohr. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Blomberg unter der Rufnummer 05235 / 96930 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell