Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Garage aufgebrochen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einer verschlossenen Garage an der Detmolder Straße ein Mountainbike. Das schwarz- /anthrazitfarbene Rad der Marke Pepper im Wert von 250 Euro war zusätzlich gesichert. Das Kriminalkommissariat in Detmold bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 05231 / 6090 zu melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell