Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Unfall beim Linksabbiegen.

Lippe (ots)

Am Dienstag, den 30.04.2019, befuhr eine Blombergerin gegen 14 Uhr mit ihrem PKW die Lemgoer Straße in Richtung Wasserfurche. In Höhe der Apotheke beabsichtigte sie nach links abzubiegen und sich deshalb auf der dortigen Linksabbiegerspur einzuordnen. Als sie auf gleicher Höhe mit einem vorausfahrenden PKW ist, schert dieser aus, um an einem Bus vorbei zu fahren. Es kommt zu einer seitlichen Berührung der PKW. Anstatt seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernt sich der Fahrer des schwarzen PKW von der Unfallstelle. Der Fahrer ist ca. 50 Jahre alt, hat graue Haare sowie einen Bart und Brille. Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, wird gebeten sich bei dem zuständigen Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 / 98180 zu melden.

