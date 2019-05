Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Auto beschädigt und weggefahren.

Lippe (ots)

In der Zeit von Dienstagabend, 23.04.2019, bis Montag, 29.04.2019, ist in der Emilienstraße auf Höhe der Hausnummer 23 ein blauer Ford Fiesta beschädigt worden. Der Unfallverursacher kam seiner Verpflichtung den Unfall anzuzeigen nicht nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das zuständige Verkehrskommissariat in Detmold bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 05231 / 6090 zu melden.

