Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unfall zwischen Fahrrad und Auto - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Feiertag kam es in der Detmolder Innenstadt gegen 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rennradfahrer und einem PKW. Der Fahrer des roten Peugeot befuhr gegen 13:45 Uhr die Straße Neustadt in Fahrtrichtung Innenstadt, als er zwei Fahrradfahrer überholte. Nach dem Überholvorgang hielt er auf der rechten Straßenseite an, um in eine Parklücke einzuscheren. Der Rennradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf das Heck des Wagens auf und verletzte sich leicht. Aufgrund unterschiedlicher Unfalldarstellungen, bittet das zuständige Verkehrskommissariat in Detmold Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 05231 / 6090 zu melden.

