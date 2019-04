Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher in der Werkstatt.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu der Werkstatt einer privaten Bildungseinrichtung in der Schorenstraße. Nach dem Aufbrechen eines Fensters erbeuteten die Diebe eine Bohrmaschine sowie einen Exzenterschleifer im Wert von wenigen hundert Euro. Einige andere Werkzeuge ließen die Täter zurück. Möglicherweise fühlten sich die Einbrecher gestört. Hinweise zu der Tat nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

