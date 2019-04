Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schaden am Golf.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag in der Zeit von 9:30 Uhr bis 20 Uhr einen am Straßenrand des Postteichwegs abgestellten VW Golf. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beträgt zirka 1.300 Euro. Hinweise auf einen Verursacher nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

