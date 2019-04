Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Zwei Verletzte bei Unfall

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag beabsichtigte ein 22-jähriger Mann aus Harsewinkel an der Einmündung Stukenbrocker Weg / Hellweg mit seinem Opel nach links auf den Stukenbrocker Weg abzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtberechtigten Smart einer 44-jährigen Frau, die auf dem Stukenbrocker Weg in Richtung Hellweg fuhr. Bei dem Unfall verletzten sich beide Verkehrsteilnehmer. Der Smart erlitt Totalschaden. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

