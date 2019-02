Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kennzeichen gestohlen

Zwischen Dienstag, 26. Februar 2019, 08.00 Uhr, und Mittwoch, 27. Februar 2019, 14.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter das vordere Kennzeichen CLP-YM 710 eines Ford Galaxy, der in der Robbenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Mobilfunkgeschäft beschmiert

Am Mittwoch, 27. Februar 2019, beschmierte um 08.15 Uhr ein bislang unbekannter Täter ein Mobilfunkgeschäft in der Mühlenstraße mit Farbe und Eiern. Außerdem beschädigte er ein Türschloss. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwoch, 27. Februar 2019, 23.00 Uhr, und Donnerstag, 28. Februar 2019, 01.05 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw VW, der auf einem Parkplatz an der Bürgermeister-Heukamp-Straße stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta