Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 27. Februar 2019, 15.38 Uhr, wurde im Fröbelweg ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte diesen Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 27. Februar 2019, kam es zwischen 06.30 und 13.00 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der St.-Annen-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Opel Astra, der dort stand. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Lastrup - Betrunken gegen Baum gefahren

Am Mittwoch, 27. Februar 2019, kam es um 16.18 Uhr auf dem Unnerweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Lastrup soll nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er wurde nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann einen Atemalkoholwert von 1,56 Promille hatte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Fahrerlaubnis sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 27. Februar 2019, kam es um 17.13 Uhr auf der Varrelbuscher Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Wardenburg und ihre gleichaltrige Beifahrerin wollten von der Industriestraße nach links auf die Varrelbuscher Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 47-jährigen Pkw-Fahrer aus Garrel, der von links kam und auf der Varrelbuscher straße fuhr. Durch den Zusammenprall wurden beide Frau leicht verletzt. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro.

