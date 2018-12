Lüneburg (ots) - Lüneburg

Lüneburg - Gefährliche Körperverletzung in einem Schnellrestaurant

Am Samstagmorgen gegen 03:00 h kam es in einem Schnellrestaurant Bei der Pferdehütte zu einer gefährlichen Körperverletzung. Scheinbar ohne ersichtlichen Grund wurde dem 20-jährigen männlichen Opfer mehrfach in das Gesicht geschlagen. Als er zu Boden ging wurde weiter auf ihn eingetreten. Ein unbeteiligter Zeuge, männlich, 19 Jahre, wurde bei dem Versuch die Schlägerei zu beenden ebenfalls mehrfach geschlagen. Die fünf männlichen Täter asiatischen Aussehens sollen nach der Tat sofort mit einem PKW vom Tatort geflüchtet sein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-8306-2215 zu melden.

Lüneburg - Einbruch in ein Werkstattgebäude eines Kleingartenvereins

In der Zeit vom 24.11. - 28.11.18 wurde durch Unbekannte Täter die Eingangstür des Werkstattgebäudes des KGV "Auf den Sandbergen" aufgehebelt. Die UT erlangten diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter Tel 04131-8306-2215.

Lüneburg - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Samstag in der Zeit von 18:17 - 20:15 h wurde in der Straße Kleverstücke in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter ließen die Scheibe der Terrassentür zerspringen und drangen mit einem weiteren Hilfsmittel über den Sperrriegel in das Haus ein. Im Haus wurde diverser Schmuck entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter Tel 04131-8306-2215.

Adendorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag gegen 17:15 h kam es in Adendorf auf der Artlenburger Landstraße in Höhe der Einmündung Dieselstraße zu einem schwereren Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher, männlich, 52 Jahre aus Adendorf, befuhr mit seinem PKW BMW den Parkplatz des Spielcasinos und querte die Artlenburger Straße in Rtg. Dieselstraße. Dabei übersah er den von rechts kommenden PKW VW in dem zwei Personen (männlich 59 Jahre, weiblich 48 Jahre) saßen. Es kam zum Zusammenstoß durch den der PKW BMW gegen den Zaun eines dort befindlichen Autohauses geschleudert wurde. Alle drei Personen wurden verletzt und mit dem RTW in das Klinikum Lüneburg transportiert. Der Unfallverursacher war mit über zwei Promille erheblich alkoholisiert und musste sich einer Blutprobe unterziehen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bardowick - Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus

Am Samstag wurde in der Zeit von 16:30 - 17:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Hinterm See in Bardowick eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten die Fensterscheibe auf und öffneten das Fenster mit dem dann erreichbaren Fenstergriff. Aus dem Haus wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-8306-2215.

Bardowick - Versuchter Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus

Am Samstag in der Zeit von 9:00 - 18:00 h versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Bardowick in der Straße Schmiedekamp einzubrechen. Die UT ließen eine Scheibe zerspringen. Zu einer weiteren Tatausführung kam es aus bisher unbekannten Gründen nicht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter Tel. 04131- 8306-2215.

Lüneburg - Herrentoilette des Lüneburger Winterdorfs zerstört

Am Samstag gegen 23:15 h wurde eine Streifenbesatzung in die Schröderstraße gerufen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren in einer dort befindlichen Toilette. Zeugen hatten mitgeteilt, dass die beiden Männer das Inventar der Toilette komplett zerstört haben sollen. Nach der Personalienfeststellung und der Fertigung einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurden die beiden Männer wieder entlassen.

Lüneburg - Weihnachtsbaum entwendet

Am frühen Sonntag gegen 00:00 h wurde eine Streifenbesatzung in der Großen Bäckerstraße auf einen jüngeren Mann aufmerksam, der auf seinen Schultern einen Weihnachtsbaum trug. Bei der Sachverhaltsklärung mit dem 24-jährigen Mann aus dem Landkreis Lüneburg stellte sich heraus, dass dieser den Baum von einem ca. 100 m entfernten Weihnachtsmarktstand entwendet hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.....ob er sich nun einen Weihnachtsbaum zum Feste kaufen wird ?

Lüneburg - Gefährliche Körperverletzung in einer Unterkunft

Am Sonntag gegen 04:00 h kam es in einer Unterkunft beim Benedikt zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Der stark alkoholisierte 41-jährige männliche Beschuldigte schlug mit der Faust, einem Schlüssel und einem Holzstück auf das 27-jährige männliche Opfer ein und trat auch mit dem Fuß gegen den Kopf des Opfers als es im Bett lag. Das Opfer erlitt erhebliche Gesichtsverletzungen.

Lüchow-Dannenberg

Raub eines Bekleidungsgegenstandes, gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung Ereignisdatum: Sa., 01.12.2018 04:30 - Sa., 01.12.2018 04:35 Ereignisort: 29439 Lüchow, Lange Straße Kurzsachverhalt: Vier Täter bedrohten die drei jugendlichen bzw. heranwachsenden Opfer mit einem Messer, traten sie mit dem Fuß und beleidigten diese. Weiterhin schlugen sie mit einem Schlagstock auf zwei der drei Opfer ein und benutzten Pfefferspray. Nachdem das weibliche Opfer durch den bekannten Täter geschlagen wurde, ist ein Bekleidungsgegenstand durch diesen vom Opfer entrissen worden. Im Anschluss flüchteten die Täter mit einem Fahrzeug. Die Opfer wurden leicht verletzt.

Häusliche Gewalt Ereignisdatum: Sa., 01.12.2018 01:13 - Sa., 01.12.2018 01:35 Ereignisort: 29468 Bergen (Dumme) Kurzsachverhalt: Ein alkoholisierter 28-jähriger bedrohte seinen Vater und beschädigte in der elterlichen Wohnung einen Küchentisch. Dieser wird nach Eintreffen der Polizeibeamten für 10 Tage der Wohnung verwiesen. Schadenshöhe: 200 EUR

Nötigung und Beleidigung Ereignisdatum: Sa., 01.12.2018 11:00 - Sa., 01.12.2018 11:30 Ereignisort: 29462 Wustrow, Korreitz Kurzsachverhalt: Ein 25-jähriger Opfer befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg von Dolgow kommend in Richtung Klennow. Während der Fahrt wurde er von zwei unbekannten Motorradfahrern auf Geländemaschinen (Farben blau und rot) beschimpft und soweit von dem Fahrradweg abgedrängt, das er seine Fahrt nicht fortsetzen konnte. Hinweise bitte an die Polizei Lüchow.

Sachbeschädigung an Briefkästen Ereignisdatum: Fr., 30.11.2018 21:30 - Sa., 01.12.2018 09:00 Ereignisort: 29451 Dannenberg, Lüchower Straße Kurzsachverhalt: Ein bisher unbekannter Täter beschädigte zwei Briefkästen, welche von außen an der Hauswand in der Lüchower Straße angebracht sind. Schadenshöhe: 60 EUR

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Ereignisdatum: Sa., 01.12.2018 21:00 - Sa., 01.12.2018 21:02 Ereignisort: 29499 Zernien, Güldener Straße Kurzsachverhalt: Ein 18-jähriger aus der Samtgemeinde Elbtalaue befuhr mit seinem Pkw öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Der Konsum von Cannabisprodukten wurde eingeräumt.

Wohnungseinbruchdiebstahl Ereignisdatum: Sa., 01.12.2018 10:30 - Sa., 01.12.2018 19:30 Ereignisort: 29445 Hitzacker, Breslauer Straße und 29451 Dannenberg, Kiefernring Kurzsachverhalt: In Hitzacker und in Dannenberg sind unbekannte Täter durch Aufhebeln von Fenstern in drei Einfamilienhäuser gelangt. Aus dem Inneren wird Schmuck, Bargeld und ein Tresor entwendet. Wert des Diebesgutes und des Schadens liegt insgesamt bei schätzungsweise 2.000 EUR.

Jacobs, PHK

Uelzen

Spontandemo Ungefähr 20 Personen waren am Samstag aus dem Raum Cuxhaven auf dem Weg nach Berlin, um an einer Großdemonstration gegen Braun- und Steinkohle teilzunehmen. Aufgrund Fahrplanänderung der DB hatten sie in Uelzen einen unfreiwilligen Aufenthalt von ca. 2 Stunden. Diese Zeit nutzten sie, um spontan vom Bahnhof auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt mit 3 Plakaten/Bannern für die Energiewende zu demonstrieren. Zu Zwischenfällen oder Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Trunkenheitsfahrer Am 01.12.2018 gegen 10.50 Uhr, meldete ein Zeuge einen offenbar betrunkenen Autofahrer auf der Gertrud-Noch-Straße, der schlafend hinter dem Lenkrad saß, während das Fahrzeug auf der Fahrbahn stand. Bevor die Polizei erschien, fuhr der Fahrer mit seinem schwarzen Pkw davon. Der Zeuge hatte sich das Kennzeichen aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg gemerkt. Gegen 11.12 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall aus Soltendieck gemeldet. Ein schwarzer Pkw hat im Stau vor einer geschlossenen Bahnschranke einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Die Beschreibung des Fahrzeuges und der Person war identisch mit dem eingeschlafenen Fahrer aus Uelzen. Die Polizei Lüchow stellte den Fahrer an der Halteradresse fest, sein Atemalkoholwert betrug über 2 Promille.

Geschwindigkeitskontrolle Samstag, in der Zeit von 12.00-13.30 Uhr wurde auf der Nordallee in Uelzen eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Diese führte zur Feststellung von 13 Verstöße, davon 2 Anzeigen und 13 Verwarnungen. Spitzenreiter war ein 48-Jähriger mit 75 km/h.

Pfeffersprayeinsatz Am Hammersteinkreisel kam es Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr zu einer Streitigkeit unter 11 Personen. Eine Schlägerei schien unmittelbar bevor zu stehen. Die Polizei stellte 2 Personengruppen fest, eine Person hatte schon Pfefferspray im Gesicht abbekommen, sie wurde mit einem RTW in das Klinikum gebracht. Ein Täter konnte jedoch nicht genannt werden, Ermittlungen dauern an.

Wohnungseinbruch 1 In der Zeit von Mittwoch, 28.11.2018 bis Samstag 01.12.2018, gelangten unbekannte Täter in Bad Bodenteich in ein Einfamilienhaus am Fliederweg. Die Täter durchwühlten in der Urlaubsabwesenheit der Bewohner nahezu alle Räume. Wer in diesem Zeitraum Beobachtungen in der Straße oder Umgebung getätigt hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruch 2 In Himbergen, Lerchenberg drangen von Samstag 15.30 bis Sonntag 07.15 Uhr ebenfalls unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein und durchwühlten es. Anwohner und Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Uelzen 0581-9300 in Verbindung zu setzen.

Gallikowski, PHK

