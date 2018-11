POL-LG: ++ "schneller Ermittlungserfolg!" ++ Festnahme & Geständnis nach Brandstiftung in Tischlereibetrieb ++ Handschellen klickten bei 31 Jahre alten Mann aus der Region Lüneburg ++

Lüneburg (ots) - ++ "schneller Ermittlungserfolg!" ++ Festnahme & Geständnis nach Brandstiftung in Tischlereibetrieb ++ Handschellen klickten bei 31 Jahre alten Mann aus der Region Lüneburg ++

Bienenbüttel/Lüneburg

"Schneller Ermittlungserfolg" - Nach dem Brand auf dem Hof einer Tischlerei in der Ebstorfer Straße in Bienenbüttel in den frühen Morgenstunden des 29.11.18 (siehe auch Pressemitteilung v. 29.11.18) konnten Ermittler des Polizeikommissariates Uelzen bereits in den Nachmittagsstunden des 29.11. einen 31 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Lüneburg vorläufig festnehmen. In den frühen Morgenstunden gegen 06:00 Uhr war es zu einem Brand mehrerer Holzplatten und Paletten auf dem Gelände der Tischlerei gekommen. Aufgrund der zeitnahen Brandentdeckung entstand nur geringer Sachschaden am eigentlichen Gebäude, der mit gut 5000 Euro beziffert wird.

Zeugen hatten im Zusammenhang mit dem Feuer auch eine verdächtige Person und ein Fahrzeug wahrgenommen. Brandermittler des Uelzener Kriminal- und Ermittlungsdienstes nahmen noch am 29.11. ihre Ermittlungen auf. Dabei konkretisierte sich auch der Tatverdacht gegen einen bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 31-Jährigen aus dem östlichen Landkreis Lüneburg, so dass die Beamten in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg noch in den Nachmittagsstunden den Mann vorläufig festnahmen und seine Wohnung durchsuchten. Er gestand im Rahmen der weiteren Vernehmungen die Tat ein und wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell