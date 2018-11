POL-LG: ++ professionelle Täter "sprengen" Geldautomaten ++ keine Beute ++ Täter flüchten vermutlich mit Pkw Audi A7 mit hoher Geschwindigkeit ++

Lüneburg (ots) - Landkreis Lüchow-Dannenberg - Lüchow

professionelle Täter "sprengen" Geldautomaten - keine Beute - Täter flüchten vermutlich mit Pkw Audi A7 mit hoher Geschwindigkeit

Vermutlich mit einem Gasgemisch versuchten professionelle Täter in den Nachtstunden zum 29.11.18 einen Geldausgabeautomaten in der Lange Straße in Lüchow "aufzusprengen". Die maskierten Täter hatten gegen 03:15 Uhr die Sprengung vorbereitet, scheiterten jedoch bei der Ausführung, so dass zwar Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand, jedoch kein Geld erbeutet werden konnte. Im Anschluss flüchteten die Täter mit hoher Geschwindigkeit mit einem dunklen Pkw Audi A7 mit vermutlich "gelben" Kfz-Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell