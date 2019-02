Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Harkebrügge - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Mittwoch, 27. Februar.2019 befuhr eine 51-jährige Barßelerin gegen 07.20 Uhr in Harkebrügge die Müggenbergstraße in Richtung Harkebrügge mit ihrem silberfarbenen VW Golf. Kurz vor einem Kurvenbereich wurde sie von einem schwarzen BMW überholt, der aufgrund Gegenverkehrs so eng vor ihr einscheren musst, dass sie auf den dortigen unbefestigten Randstreifen geriet. Die Golf-Fahrerin geriet kurz ins Schlingern, konnte ihr Fahrzeug jedoch wieder unter Kontrolle bringen. Ein Verkehrsunfall konnte vermieden werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Barßel. Tel.: 04499 9430, oder in Friesoythe, Tel.: 04491 93160, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell