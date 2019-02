Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Montag, 25. Februar 2019, 12.30 Uhr, und Mittwoch, 27. Februar 2019, 12.15 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Lack eines Peugeot 206, der in der Erich-Kästner-Straße stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 27. Februar 2019, kam es zwischen 08.30 und 12.30 Uhr, in der Straße An der Christoph-Bernhard-Bastei zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Rangieren einen geparkten Audi A3 im Bereich der Beifahrertür. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 27. Februar 2019, kam es um 15.25 Uhr auf der Schweger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 44-jähriger aus Dinklage befuhr mit seinem Trecker die Schweger Straße, als ihm ein anderer Trecker zum Teil auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Der Dinklager wich zur Seite aus, streifte jedoch einen Baum und das andere Fahrzeug. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

