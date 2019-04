Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Farbschmierer richten Schaden an.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen (25. - 26. April) besprühten bislang Unbekannte einige Wände der Grundschule "An der Bülte" in Ehrentrup mit Farbe. Die Graffiti-Sprayer verursachten dabei Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. Hinweise auf die Farbschmierer richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232 / 95950.

