Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Auffälliger Roller gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag entwendeten unbekannte Täter in der Felix-Fechenbach-Straße in Detmold einen Roller. Das Kleinkraftrad ist in einem auffälligen hellen Blauton lackiert und hat einen beschädigten Ständer der bei der Fahrt auf dem Boden schleifen müsste. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder das auffällige Gefährt sehen, sich bei dem zuständigen Kriminalkommissariat unter 05231 / 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell