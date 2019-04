POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Grundschule mit Graffiti beschmiert.

Polizei Lippe

Am Sonntagabend meldete sich gegen halb sieben ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei in Detmold. Er gab an, dass er beobachtet habe, wie die Außenwand der Grundschule in Hiddesen mit Graffiti beschmiert wurde. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten im Rahmen der Fahndung zwei Mädchen aus Detmold im Alter von 13 und 15 Jahren feststellen, bei denen eine Sprühdose gefunden wurde. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich eine weitere Zeugin, die ebenfalls beobachtet habe, wie eines der Mädchen das Graffiti an die Wand sprühte. An der Gebäudewand wurden in einer Höhe von 0,5 bis 2 Meter unterschiedliche Schriftzüge und Zeichnungen angebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

