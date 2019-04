Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Glasscheibe von Schaukasten zerstört.

Lippe (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 27.04.2019, 19 Uhr bis Sonntag, 28.04.2019, 17:00 Uhr wurde der Schaukasten in Höhe des Hotels "Stadt Hamburg" in der Waldstraße in Bad Salzuflen zerstört. Es entstand ein geringer Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Wer in dem genannten Zeitraum etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei dem zuständigen Kriminalkommissariat Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 / 98180.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Nathalie Richter

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell