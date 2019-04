Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Hochwertiger Porsche gestohlen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag stahlen bislang Unbekannte einen Porsche "Macan" von dem Grundstück eines Einfamilienhauses "Am Iberg". An dem blauen Fahrzeug im Wert von zirka 90.000 Euro waren Kennzeichen aus Bielefeld angebracht. Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Porsches nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

