Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Glasscheibe zerstört.

Lippe (ots)

Unbekannte zerstörten das Glas einer Fensterscheibe an dem Mensa-Gebäude der Schule an der Weerthstraße. Den Schaden in Höhe von einigen hundert Euro richteten die Täter über das vergangene Wochenende hinweg an. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232 / 95950 entgegen.

