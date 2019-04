Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Radfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Montagmorgen erfasste der 61-jährige Fahrer eines Renaults einen Radfahrer, der sich bei dem anschließenden Sturz schwer verletzte. Gegen 8:40 Uhr beabsichtigte der 61-Jährige von der Paulinenstraße aus nach links in die Freiligrathstraße abzubiegen. Dabei übersah er den 52-jährigen Pedalritter, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung Lange Straße fuhr. Der 52-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Der Sachschaden blieb gering.

