POL-LB: Böblingen: Zeugenaufruf nach verlorenem Gegenstand auf der B464

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verlor am Freitagmittag, gegen 12:30 Uhr, auf der B464, etwa einen Kilometer nach der Auffahrt Herrenberger Straße ("Tierheimkreuzung") in Fahrtrichtung Holzgerlingen die hintere Klappe eines an seinem Fahrzeug angebrachten Anhängers. Die Klappe hat eine Größe von 100 x 60 cm und blieb auf der Fahrbahn liegen. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten daraufhin der Polizei dieses Verkehrshindernis. Es ist davon auszugehen, dass Fahrzeuge über die Klappe gefahren sind und möglicherweise beschädigt wurden, bevor diese von einer Streife der Polizei weggeräumt werden konnte. Wer Angaben zu dem Fahrzeug mit Anhänger machen kann, welches die Klappe verloren hat, oder wer selbst mit seinem Fahrzeug über die Klappe gefahren ist, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, zu melden.

