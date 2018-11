POL-LB: Korntal-Münchingen: Fußgänger erfasst und leicht verletzt

Ludwigsburg (ots) - Am Freitag, gegen 10:40 Uhr, überquerte ein 81-jähriger Mann die Solitudeallee in Korntal auf Höhe der Apfelallee. Gleichzeitig fuhr ein 62-jähriger VW-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der Solitudeallee in Richtung Zuffenhauser Straße. Der 62-Jährige erkannte den Fußgänger, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits in der Mitte der Fahrbahn befand, zu spät. Trotz Vollbremsung touchierte er diesen mit seinem VW noch leicht, sodass er zu Fall kam. Hierbei wurde der Fußgänger leicht verletzt und musste vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden.

