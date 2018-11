POL-LB: Gemmrigheim: Heckscheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag trieb ein noch unbekannter Täter im Kernerweg in Gemmrigheim sein Unwesen. Der Unbekannte schlug die Heckscheibe eines geparkten Chevrolet ein und machte sich anschließend aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Sachdienlich Hinweise nimmt der Polizeiposten Kirchheim an Neckar, Tel. 07143/891060, entgegen.

