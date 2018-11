POL-LB: Unfallflucht in Möglingen; Pkw-Aufbruch in Kornwestheim; Ingewahrsamnahme in Kornwestheim

Ludwigsburg (ots) - Möglingen: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag zwischen 13:00 und 13:15 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Möglingen ereignete, sucht das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 07154/1313-0 nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen VW Tiguan, der auf dem LIDL-Parkplatz abgestellt war. Ohne sich um den verursachten Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug eventuell um einen Kastenwagen handeln.

Kornwestheim: Fahrzeugdach aufgeschlitzt

Einen Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter, der zwischen Mittwoch 18:30 Uhr und Donnerstag 07:30 Uhr in der Kochstraße in Kornwestheim sein Unwesen trieb. Der Unbekannte machte sich an einen am Fahrbahnrand geparkten Smart Fortwo Cabriolet zu schaffen und schlitzte das Stoffdach auf. Anschließend öffnete er im Fahrzeug das Handschuhfach und suchte mutmaßlich ohne Diebesgut das Weite. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 07154/1313-0, in Verbindung zu setzen.

Kornwestheim: Betrunkener pöbelt am Bahnhof und im Einkaufsmarkt

Mit einem aggressiven Zeitgenossen hatten es Polizeibeamte am Donnerstag in Kornwestheim zu tun. Bereits am Mittag fiel einer Streife der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ein 53-Jähriger auf, der im Bereich des Bahnhofs Passanten anpöbelte. Nachdem der 53-Jährige gegenüber den Beamten zunächst falsche Personalien angegeben hatte, wurde ihm ein Platzverweis für den Bahnhofsbereich erteilt. Im weiteren Verlauf des Donnerstags befand sich der 53-Jährige gegen 16:25 Uhr am "Salamanderplatz" in einem Supermarkt. Dort pöbelte der augenscheinlich alkoholisierte Mann die Kundschaft an und beleidigte mutmaßlich eine Mitarbeiterin des Einkaufsmarktes. Daraufhin wurde der Querulant aus dem Markt verwiesen. Da der Betrunkene vor dem Markt weiter pöbelte und einen Verantwortlichen des Marktes offenbar beleidigte, wurde der 53-Jährige angewiesen, den Eingangsbereich zu verlassen. Als der Verantwortliche ihm danach den Rücken zugewandt hatte, warf der 53-Jährige in Richtung des Mannes eine Glasflasche, die ihn nur knapp verfehlte. Die Flasche ging anschließend zu Bruch. Alarmierte Polizeibeamte trafen den Störenfried vor dem Markt an. Da er weiter lautstark seinen Unmut äußerte und sich den mehrmaligen Anweisungen der eingesetzten Kräfte widersetzte, musste der 53-Jährige durch die Beamten schließlich zu Boden gebracht und mit Handschließen gefesselt werden. Anschließend verbrachte er mit richterlicher Anordnung die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Kornwestheim. Der 53-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung rechnen. Das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 07154/1313-0, sucht nun nach weiteren Geschädigten, die eventuell angepöbelt oder beleidigt worden sind.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell