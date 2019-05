Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendieb wandert in Haft.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag stahl ein 46-jähriger Mann aus Detmold in einem Drogeriemarkt in der Langen Straße zwei Flaschen Wein. Obwohl er sich aus dem Geschäft entfernte uns sich sperrte, konnte ihn ein Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten konnten den 46-Jährigen gleich in die Justizvollzugsanstalt Detmold überstellen, da gegen ihn ein Haftbefehl aus Hannover vorlag.

