Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrüche in der Detmolder Innenstadt.

Lippe (ots)

Über den Maifeiertag kam es in der Detmolder Innenstadt zu Einbrüchen beziehungsweise Einbruchsversuchen in verschiedenen Werkstätten. Der oder die unbekannten Täter drangen in der Zeit von Dienstagabend bis Donnerstagvormittag unter anderem in die Räumlichkeiten des Nestor-Bildungswerks in der Industriestraße ein und beschädigten eine Tür. Ebenso versuchten sie in die "City-Werkstatt" der Lebenshilfe in der Elisabethstraße zu gelangen. Hier hielt die Tür jedoch stand, so dass es bei einem Versuch blieb. Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Wer in dem genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit dem zuständigen Kriminalkommissariat in Detmold unter 05231 / 6090 in Verbindung zu setzen.

