Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Vordach an Grundschule Helpup zerstört.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter haben den Feiertag genutzt, um an der Grundschule in der Lageschen Straße in Helpup das Vordach der Turnhalle zu beschädigen. Augenscheinlich nutzten sie einen Pflasterstein, um die Glasscheibe zu zerschlagen. Der oder die Täter richteten einen Schaden im unteren dreistelligen Bereich an. Wer in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Donnerstagfrüh etwas beobachtet hat, wird gebeten sich bei dem zuständigen Kriminalkommissariat in Lage unter der Telefonnummer 05232 / 95950 zu melden.

