Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Unfallgeschädigter fährt weiter.

Lippe (ots)

Am Dienstag ereignete sich auf der Begastraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 18-jähriger Radfahrer leicht verletzte. Der beteiligte Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Krumme Weide fort. Auf Höhe des Marktplatzes beabsichtigte der Radfahrer die Begastraße zu queren. Dabei wurde er von einem schwarzen Mazda, an dem Kennzeichen aus Lippe angebracht waren, angefahren. Bei dem Sturz verletzte sich der 18-Jährige an der Hand und an der Stirn. Hinweise auf den schwarzen Mazda nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 entgegen.

