Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Blauer Ford Focus beschädigt.

Lippe (ots)

Am Donnerstag ist in der Mittagszeit zwischen 12:30 Uhr und 13:45 Uhr auf Höhe der Gaststätte "Alt Lage" ein blauer Ford Focus beschädigt worden. Das Auto parkte entgegen der Fahrtrichtung am Straßenrand und weist Beschädigungen an beiden Türen auf der Beifahrerseite auf. Der Schaden beträgt zwischen 4.000 und 4.500 Euro. Wer in dem genannten Zeitraum etwas beobachtet hat, wird gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 / 98180 zu melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell