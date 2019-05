Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Gegenverkehr beim Abbiegen übersehen

Lippe (ots)

Am Samstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Wittekindstraße, als eine 89-jährige Detmolderin mit ihrem BMW beim Abbiegen in die Straße Am Gelskamp den entgegenkommenden Renault Twingo einer 54-jährigen Detmolderin übersah. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich und mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Die 89-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch einen Rettungswagen ins Detmolder Klinikum verbracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. EUR5.000,- beziffert.

