Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Tennishalle

Lippe (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Samstag brachen bislang unbekannte Täter in den Büroraum einer Tennishalle an der Hebbelstraße in Pivitsheide ein. Zur Art und Höhe von evtl. Diebesgut können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

