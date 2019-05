Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auseinandersetzung bei Demonstration - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich am Freitag (10.05.2019) am Rande einer Demonstration eine körperliche Auseinandersetzung mit Außenstehenden geliefert. Ein Passant stand gegen 12.00 Uhr an der Ecke Marktplatz/Münzstraße und filmte die vorbeiziehende Demonstration, als er von Demonstrationsteilnehmern diesbezüglich angegangen worden ist. Einer der Teilnehmer vermummte sich dann, ging auf den Mann zu und stieß ihn nach hinten um, wobei der Umgestoßene auch eine unbeteiligte 54-jährige Passantin mit sich riss. Der Vermummte schlug dann mehrmals auf den Hinterkopf des Mannes ein und riss offenbar auch an dem Tablet des Mannes herum. Sowohl der umgestoßene Mann als auch die Frau verletzten sich bei dem Vorfall leicht. Der Tatverdächtige flüchtete danach in die Menge. Der Gesuchte ist zirka 20 bis 25 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und von kräftiger Statur, er trug einen langen rötlichen Vollbart und hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Er trug eine dunkle Basecap, eine dunkle Jacke, blaue Jeans und schwarze Turnschuhe der Marke Adidas mit weißer Sohle. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

