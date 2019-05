Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Betrug mit falschen Inkassoschreiben

Stuttgart-Botnang (ots)

Kriminalbeamte haben am Donnerstagmorgen (09.05.2019) die Wohnung einer 26 Jahre alten Frau durchsucht, die im Verdacht steht, falsche Inkassoschreiben verschickt zu haben. Weitreichende Ermittlungen im Vorfeld ergaben, dass die Schreiben von einem offenbar fiktiven Inkassounternehmen stammten und die Empfänger aufforderten, aufgrund einer angeblich noch offenen Forderung einen Geldbetrag an ein litauisches Konto zu überweisen. Durch einen Hinweis identifizierten die Ermittler die Tatverdächtige. In der Wohnung beschlagnahmten die Beamten Datenträger, die noch der Auswertung bedürfen.

