Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit arglistigem Trick in die Falle gelockt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei unbekannte männliche Täter haben am frühen Donnerstagmorgen (09.05.2019) in den Oberen Schlossgartenanlagen einen 26 Jahre alten Mann ausgeraubt. Der 26-Jährige war gegen 04.15 Uhr in der Königstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs zu Fuß unterwegs, als ihn ein zirka 20 Jahre alter Mann ansprach. Er erzählte dem 26-Jährigen, dass sich am Eckensee eine hilfsbedürftige Person befände. Wohl um zu helfen, ließ sich der 26-Jährige in der Folge überreden dorthin zu gehen und wurde, am Ziel angekommen, von zwei weiteren unbekannten Männern erwartet, die ihn unvermittelt von hinten festhielten und mit einem Messer bedrohten. Die drei raubten dem Mann rund 150 Euro Bargeld aus der Hosentasche. Nach einem kurzen Wortgefecht gelang es dem Bestohlenen in Richtung Hauptbahnhof wegzurennen. Einer der Unbekannten folgte ihm und ließ erst von ihm ab, als dieser wiederholt 'Polizei' rief. Alle drei Täter entkamen bislang unerkannt. Lediglich den Drahtzieher konnte der 26-Jährige wie folgt beschreiben: Zirka 180 Zentimeter groß, schlank, dunkler Teint, Drei-Tages-Bart. Von der Erscheinung her, könnte der Mann aus dem arabischen Sprachraum stammen. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Baseballmütze, einen schwarzen Pullover mit seitlich aufgebrachten weißen Streifen, eine blaue Jeans und weiße Schuhe. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

