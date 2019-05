Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Auseinandersetzung Kontrahent schwer verletzt - 42 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (09.05.2019) in einem Zimmer an der Silberburgstraße einen 42 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, bei einer Auseinandersetzung seinen 47-jährigen Kontrahenten schwer verletzt zu haben. Ein Zeuge alarmierte gegen 17.10 Uhr die Polizei, woraufhin die Beamten den schwerverletzten Mann im Gebäude antrafen. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Den eingesetzten Polizeibeamten gelang es kurz darauf, den deutschen Tatverdächtigen in seinem Zimmer festzunehmen. Die Ermittlungen, insbesondere zum Tatablauf und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell