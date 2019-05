Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher gescheitert - Zeugen gesucht

Stuttgart-West; -Mühlhausen (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Donnerstag (02.05.2019) bis Donnerstag (09.05.2019) an einer Schule in Stuttgart-West und einem Kirchengebäude in Stuttgar-Hofen zu schaffen gemacht. Zwischen Mittwoch (08.05.2019), 14.00 Uhr und Donnerstag (09.05.2019), 09.00 Uhr versuchten die Einbrecher die Turnhallentür einer Schule an der Silberburgstraße aufzuhebeln. Sie scheiterten offenbar an der soliden Beschaffenheit des Materials. Im Zeitraum vom 02.05.2019 bis zum 08.05.2019 versuchten die Einbrecher über eine Terrassentür in ein Kirchengebäude an der Wagrainstraße zu gelangen. Offenbar wollten sie sich auch Zutritt zu der dortigen Kindertagesstätte verschaffen. Der Einbruchsversuch misslang auch hier, jedoch entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter Rufnummer +4971189903300 beziehungsweise mit dem Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter Rufnummer +4971189903600 Verbindung aufzunehmen.

